LIVE SPORTING BRAGA - AEK ATHENS 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(44) ANEL SABANADZOVIC (C)

(70) GIANNIS-FOIVOS BOTOS (C)

(28) YEVHEN SHAKHOV (C)

(20) PETROS MANTALOS (C)

(6) NENAD KRSTICIC (C)

(7) JOÃO NOVAIS (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(10) NICOLÁS GAITÁN (C)

(15) ANDRÉ HORTA (C)

(88) ANDRÉ CASTRO (C)

(90) WENDERSON GALENO (C)

(45) IURI MEDEIROS (C)

(21) RICARDO HORTA (C)

Gol! Sporting Braga 1, AEK Atene 0. Wenderson Galeno (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ricardo Esgaio con cross.21:44

Tentativo fallito. David Carmo (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Iuri Medeiros con cross in seguito a un calcio da fermo.21:37

Ionut Nedelcearu (AEK Atene) e' ammonito per un brutto fallo.21:33

Tiro parato. Karim Ansarifard (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petros Mantalos.21:30

Petros Mantalos (AEK Atene) e' ammonito per un brutto fallo.21:19

Tentativo fallito. Wenderson Galeno (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Paulinho in seguito a un contropiede.21:54

Commento in diretta

PREPARTITA

Sporting Braga - AEK Athens è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - AEK Athens sarà Ruddy Buquet coadiuvato da Guillaume Debart e Aurelien Berthomieu.

Dove vedere Sporting Braga-AEK Athens di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-AEK Athens si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Sporting Braga-AEK Athens verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

