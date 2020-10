LIVE YOUNG BOYS - ROMA 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) JORDAN VERETOUT (C)

(7) LORENZO PELLEGRINI (C)

(77) HENRIKH MKHITARYAN (C)

(14) GONZALO VILLAR (C)

(2) RICK KARSDORP (C)

(4) BRYAN CRISTANTE (C)

(33) BRUNO PERES (C)

(20) MICHEL AEBISCHER (C)

(22) NICO MAIER (C)

(10) MIRALEM SULEJMANI (C)

(11) GIANLUCA GAUDINO (C)

(36) SILVAN HEFTI (C)

(24) QUENTIN MACEIRAS (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(60) FABIAN RIEDER (C)

Lunga manovra di aggiramento dei giallorossi, che non riescono alla fine a trovare il varco giusto.19:26

Ancora Pedro, che prova a servire in verticale Carles Peres. Lustenberger si frappone.19:24

La Roma fatica in fase di costruzione, andando in sofferenza sul pressing avversario.19:19

Nsame strappa palla a Carles Perez e prova un lancio in profondità, che è preda di Pau Lopez.19:19

La Roma non subiva gol su rigore in Europa League da ottobre 2019, contro il Borussia Mönchengladbach.19:14

GOL! YOUNG BOYS-Roma 1-0! Rete di Nsame. Il camerunense, dal dischetto, sceglie l'angolo alla destra di Pau Lopez, che si tuffa ma non ci arriva.19:11

RIGORE PER LO YOUNG BOYS! Rieder piomba su una palla vagante al limite dell'area, ma trova sulla sua strada Cristante a ostacolarlo. Per l'arbitro è penalty. 19:09

Sono i ragazzi di Seoane a mantenere l'iniziativa in queste prime battute. I ritmi sono piuttosto alti. Le squadre giocano sotto una pioggia battente.19:04

Molto più nutrito il turnover di Fonseca. Il tecnico portoghese cambia nove uomini rispetto al match vinto contro il Benevento. Gli unici confermati sono Pedro e Cristante. In porta spazio a Pau Lopez. Trio difensivo costituito da Kumbulla, Fazio e Juan Jesus. Punta centrale sarà Borja Mayoral.18:57

In panchina ci saranno Aebischer, Gaudino, Camara, Seydoux, Elia, Siebatcheu, Lefort, Faivre, Sulejmani, Neuenschwander, Mambimbi e Maie.18:44

Inizia l'Europa League anche per la Roma. I giallorossi saranno di scena a Berna sul campo dello Young Boys.18:27

Commento in diretta

PREPARTITA

Young Boys - Roma è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - Roma sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Juan Carlos Yuste Jiménez e Roberto Alonso Fernández.

Young Boys nella fase a gironi ha incontrato Basaksehir, Borussia Monchengladbach, FC Porto, Rangers e Feyenoord superando il girone con 8 punti mentre la Roma ha incontrato Wolfsberger, Borussia Monchengladbach e Basaksehir superando il girone con 9 punti.

Dove vedere Young Boys-Roma di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Young Boys-Roma si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Young Boys-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League