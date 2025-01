(41) ROEY MAGOR (C)

(36) IDO SHAHAR (C)

(28) ISSOUF SISSOKHO (C)

(77) OSHER DAVIDA (C)

(14) JORIS VAN OVEREEM (C)

(33) HISHAM LAYOUS (C)

(42) DOR PERETZ (C)

(19) SONDRE FET (C)

(8) SONDRE AUKLEND (C)

(14) ULRIK SALTNES (C)

(7) PATRICK BERG (C)

(26) HÅKON EVJEN (C)

Gol! Bodø / Glimt 0, Maccabi Tel Aviv 1. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dor Turgeman. Guarda la scheda del giocatore Dor Peretz 18:56

Fuorigioco. Jostein Gundersen(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.18:54

PREPARTITA

Bodø/Glimt - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - Maccabi Tel Aviv sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

