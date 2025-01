(41) GIJS BESSELINK (C)

(4) MATHIAS KJØLØ (C)

(25) LUCAS VENNEGOOR OF HESSELINK (A)

(29) HARRIE KUSTER (C)

(30) SAYFALLAH LTAIEF (C)

(11) DAAN ROTS (C)

(14) SEM STEIJN (C)

(18) MICHEL VLAP (C)

(23) MICHAL SADÍLEK (C)

(10) ANDERS CHRISTIANSEN (C)

(34) ZAKARIA LOUKILI (C)

(5) SØREN RIEKS (C)

(42) VIGGO JEPPSSON (C)

(6) OSCAR LEWICKI (C)

(37) ADRIAN SKOGMAR (C)

(43) GENTIAN LAJQI (C)

(7) OTTO ROSENGREN (C)

(16) OLIVER BERG (C)

(38) HUGO BOLIN (C)

(22) TAHA ALI (C)

(23) LASSE BERG JOHNSEN (C)

Daan Rots (Twente) e' ammonito per fallo.18:55

Fuorigioco. Taha Ali(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Hugo Bolin e' colto in fuorigioco.18:49

Colin Rösler (Malmö FF) e' ammonito per fallo.18:48

Tiro parato. Erik Botheim (Malmö FF) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lasse Berg Johnsen.18:47

PREPARTITA

Malmoe - FC Twente è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.

Arbitro di Malmoe - FC Twente sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Malmoe-FC Twente di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Malmoe-FC Twente si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

Malmoe-FC Twente verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

