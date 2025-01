(28) FILIP PREBSL (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(21) DAVID DOUDERA (C)

(12) EL HADJI DIOUF (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(8) TIÉMOUÉ BAKAYOKO (C)

(7) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)

(77) KIRIL DESPODOV (C)

(22) STEFAN SCHWAB (C)

(27) MAGOMED OZDOEV (C)

(11) TAISON (C)

PREPARTITA

PAOK Salonika - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di PAOK Salonika - Slavia Praga sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Dove vedere PAOK Salonika-Slavia Praga di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

PAOK Salonika-Slavia Praga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

PAOK Salonika-Slavia Praga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

