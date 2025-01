(11) THORGAN HAZARD (C)

(10) YARI VERSCHAEREN (C)

(7) FRANCIS AMUZU (C)

(78) ANAS TAJAOUART (C)

(79) ALI MAAMAR (C)

(25) THOMAS FOKET (C)

(23) MATS RITS (C)

(17) THÉO LEONI (C)

(10) JAN KOPIC (C)

(32) MATEJ VALENTA (C)

(29) TOM SLONCÍK (C)

(20) JIRÍ PANOS (C)

(12) ALEXANDR SOJKA (C)

(22) CADU (C)

(24) MILAN HAVEL (C)

(23) LUKÁS KALVACH (C)

(6) LUKÁS CERV (C)

Rigore parato! Pavel Sulc (Viktoria Pilsen) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55

Rigore concesso da Thomas Foket (Anderlecht) per un fallo in area.18:54

Rigore per Viktoria Pilsen. Lukás Kalvach e'stato atterrato in area di rigore.18:54

Gol! Viktoria Pilsen 1, Anderlecht 0. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matej Vydra.18:47

Fuorigioco. Leander Dendoncker(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Luis Vázquez e' colto in fuorigioco.18:46

PREPARTITA

Viktoria Plzen - RSC Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - RSC Anderlecht sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà André Narciso.

Dove vedere Viktoria Plzen-RSC Anderlecht di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Viktoria Plzen-RSC Anderlecht si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

Viktoria Plzen-RSC Anderlecht verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

