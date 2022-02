(8) JOAN JORDÁN (C)

(6) NEMANJA GUDELJ (C)

(27) LUISMI CRUZ (C)

(18) THOMAS DELANEY (C)

(21) ÓLIVER TORRES (C)

(10) IVAN RAKITIC (C)

(24) PAPU GÓMEZ (C)

(25) FERNANDO (C)

(31) MARKO BULAT (C)

(96) PETAR BOCKAJ (C)

(46) MARTIN BATURINA (C)

(3) DANIEL STEFULJ (C)

(13) STEFAN RISTOVSKI (C)

(8) AMER GOJAK (C)

(27) JOSIP MISIC (C)

(24) MARKO TOLIC (C)

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Siviglia è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Siviglia sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Dinamo Zagabria nella fase a gironi ha incontrato West Ham United, Genk e SK Rapid Wien superando il girone con 10 punti mentre Siviglia ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Siviglia di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Dinamo Zagabria-Siviglia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 24 febbraio.

Dinamo Zagabria-Siviglia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

