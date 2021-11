LIVE LEICESTER CITY - LEGIA WARSAW 3-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(22) KACPER SKIBICKI (C)

(92) BARTLOMIEJ CIEPIELA (C)

(25) FILIP MLADENOVIC (C)

(8) ANDRÉ MARTINS (C)

(99) BARTOSZ SLISZ (C)

(5) YURI RIBEIRO (C)

(20) HAMZA CHOUDHURY (C)

(11) MARC ALBRIGHTON (C)

(22) KIERNAN DEWSBURY-HALL (C)

(54) WANYA MARCAL-MADIVADUA (C)

(10) JAMES MADDISON (C)

(42) BOUBAKARY SOUMARÉ (C)

(25) WILFRED NDIDI (C)

Mateusz Wieteska (Legia Varsavia) e' ammonito per un brutto fallo.22:05

Fuorigioco. Luke Thomas(Leicester City) prova il lancio lungo, ma Patson Daka e' colto in fuorigioco.22:06

Gol! Leicester City 3, Legia Varsavia 1. Wilfred Ndidi (Leicester City) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di James Maddison con cross da calcio d'angolo.21:34

Gol! Leicester City 2, Legia Varsavia 1. Filip Mladenovic (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.21:27

Rigore parato! Mahir Emreli (Legia Varsavia) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:59

Rigore concesso da Wilfred Ndidi (Leicester City) per un fallo di mano in area.21:25

Gol! Leicester City 2, Legia Varsavia 0. James Maddison (Leicester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ademola Lookman.21:21

Gol! Leicester City 1, Legia Varsavia 0. Patson Daka (Leicester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Harvey Barnes.21:11

PREPARTITA

Leicester City - Legia Warsaw è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio King Power Stadium di Leicester.

Arbitro di Leicester City - Legia Warsaw sarà Paul Tierney coadiuvato da Constantine Hatzidakis e Neil Davies. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

