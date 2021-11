LIVE PSV EINDHOVEN - SK PUNTIGAMER STURM GRAZ 2-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) SANDRO SCHENDL (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

(21) SAMUEL STÜCKLER (C)

(26) CHRISTOPH LANG (C)

(37) MORITZ WELS (C)

(30) IVAN LJUBIC (C)

(11) MANPRIT SARKARIA (C)

(4) JON GORENC STANKOVIC (C)

(19) ANDREAS KUEN (C)

(13) JAKOB JANTSCHER (C)

(8) MARCO VAN GINKEL (C)

(14) DAVY PRÖPPER (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(25) RITSU DOAN (C)

(15) ERICK GUTIÉRREZ (C)

(19) BRUMA (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

Gol! PSV Eindhoven 2, Sturm Graz 0. Bruma (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ritsu Doan.22:14

Fuorigioco. Jusuf Gazibegovic(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Jakob Jantscher e' colto in fuorigioco.22:11

Fuorigioco. Mauro Júnior(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Carlos Vinícius e' colto in fuorigioco.22:09

Gol! PSV Eindhoven 1, Sturm Graz 0. Carlos Vinícius (PSV Eindhoven) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:45

Rigore per PSV Eindhoven. Mario Götze e'stato atterrato in area di rigore.21:43

Rigore concesso da Jörg Siebenhandl (Sturm Graz) per un fallo in area.21:47

PREPARTITA

PSV Eindhoven - SK Puntigamer Sturm Graz è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - SK Puntigamer Sturm Graz sarà Pawel Raczkowski coadiuvato da Radoslaw Siejka e Adam Kupsik. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Dove vedere PSV Eindhoven-SK Puntigamer Sturm Graz di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-SK Puntigamer Sturm Graz si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

PSV Eindhoven-SK Puntigamer Sturm Graz verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

