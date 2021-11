LIVE SK RAPID WIEN - WEST HAM UNITED 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(64) SONNY PERKINS (C)

(8) PABLO FORNALS (C)

(51) DANIEL CHESTERS (C)

(41) DECLAN RICE (C)

(33) ALEX KRÁL (C)

(28) TOMAS SOUCEK (C)

(11) NIKOLA VLASIC (C)

(7) ANDRIY YARMOLENKO (C)

(16) MARK NOBLE (C)

(10) MANUEL LANZINI (C)

(14) SRDJAN GRAHOVAC (C)

(23) JONAS AUER (C)

(13) THORSTEN SCHICK (C)

(5) ROBERT LJUBICIC (C)

(36) KELVIN ARASE (C)

(8) CHRISTOPH KNASMÜLLNER (C)

(16) DEJAN PETROVIC (C)

(32) KOYA KITAGAWA (C)

Tiro parato. Kelvin Arase (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robert Ljubicic.19:11

Tiro parato. Vladimir Coufal (West Ham United) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nikola Vlasic.19:10

Tentativo fallito. Andriy Yarmolenko (West Ham United) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jarrod Bowen con cross in seguito a un calcio da fermo.19:16

Fuorigioco. Mark Noble(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Jarrod Bowen e' colto in fuorigioco.19:04

Fuorigioco. Paul Gartler(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Filip Stojkovic e' colto in fuorigioco.19:04

Tentativo fallito. Taxiarchis Fountas (Rapid Vienna) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Robert Ljubicic in seguito a un contropiede.19:01

PREPARTITA

SK Rapid Wien - West Ham United è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Stadion di Wien.

Dove vedere SK Rapid Wien-West Ham United di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

SK Rapid Wien-West Ham United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

SK Rapid Wien-West Ham United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

