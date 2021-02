LIVE SHAKHTAR DONETSK - MACCABI TEL AVIV 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(39) EDUARDO GUERRERO (C)

(3) MATAN BALTAXA (C)

(17) DAN BITON (C)

(22) AVI RIKAN (C)

(11) TAL BEN HAIM (C)

(7) MATAN HOZEZ (C)

(6) DAN GLAZER (C)

(23) EYAL GOLASA (C)

(42) DOR PERETZ (C)

(91) MYKHAILO MUDRYK (C)

(99) FERNANDO (C)

(61) HEORHII SUDAKOV (C)

(14) TETÊ (C)

(50) SERGIY BOLBAT (C)

(8) MARCOS ANTÔNIO (C)

(70) YEVHEN KONOPLYANKA (C)

(27) MAYCON (C)

(7) TAISON (C)

(19) MANOR SOLOMON (C)

(11) MARLOS (C)

(21) ALAN PATRICK (C)

Vitão (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per un brutto fallo.19:29

Tiro parato. Taison (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marlos.19:18

Fuorigioco. Eytan Tibi(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Saborit e' colto in fuorigioco.19:13

Fuorigioco. Eytan Tibi(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Pesic e' colto in fuorigioco.18:59

Commento in diretta

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Maccabi Tel Aviv è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 18:55 allo stadio Kiev Olympic Stadium di Kiev.

Shakhtar Donetsk nella fase a gironi ha incontrato Qarabag superando il girone con 0 punti mentre Maccabi Tel Aviv ha incontrato Sivasspor, Villarreal e Qarabag superando il girone con 11 punti.

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 25 febbraio.

Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League