(24) LUKA SUCIC (C)

(25) JON MAGUNAZELAIA (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(4) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(28) PABLO MARÍN (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(10) SOFIANE DIOP (C)

(22) TANGUY NDOMBÉLÉ (C)

(36) ISSIAGA CAMARA (C)

(6) HICHAM BOUDAOUI (C)

(26) MELVIN BARD (C)

(92) JONATHAN CLAUSS (C)

(20) TOM LOUCHET (C)

(8) PABLO ROSARIO (C)

PREPARTITA

Nice - Real Sociedad è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Riviera di Nice.

Dove vedere Nice-Real Sociedad di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Nice-Real Sociedad si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 settembre.

Nice-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

