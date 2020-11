LIVE CFR CLUJ - ROMA 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadionul Dr. Constantin Radulescu

Città: Cluj

Capienza: 14000 spettatori19:17

Una vittoria per la quasi matematica certezza della qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Questo il compito della Roma in questa trasferta in terra rumena. I tre punti porterebbero i giallorossi a quota 10 lunghezze, troppi da recuperare per il Cluj (ora terzo) e forse anche per il CSKA, impegnato contro gli Young Boys.19:17

Tre settimane fa la partita finí in goleada, con una vittoria netta dei giallorossi per 5-0. La Roma ha comunque evitato la sconfitta in entrambe le precedenti trasferte contro il Cluj, vincendo 3-1 a novembre 2008 e pareggiando 1-1 a dicembre 2010.19:20

Formazione CLUJ (4-2-3-1): Balgradean - Susic, Manea, Burca, Camora - Djokovic, Itu - Rondon, Paun, Pereira - Debeljuh. A disposizione: Latovlevici, Ciobotariu, Joca, Haiduc, Chipciu, Carnat, Vojtus, Sandomierski, Checiches.20:13

Formazione ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez - Spinazzola, Cristante, Juan Jesus - Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori - Carles Perez, Pellegrini - Mayoral. A disposizione: Karsdorp, Tripi, Mkhitaryan, Veretout, Milanese, Ciervo, Pedro, Dzeko, Mirante, Berti.20:14

Nel Cluj una sola novità in difesa rispetto alla gara di andata, Burca al posto di Ciobotariu. In avanti gioca Debeljuh con alle spalle Rondon, Paun e Pereira. Nella Roma davanti a Pau Lopez c'è ancora Cristante con Spinazzola e Juan Jesus a completare il terzetto. In attacco i big partono tutti dalla panchina, spazio quindi a Mayoral, Carles Perez e al rientrante Pellegrini..20:34

Un minuto di silenzio prima del calcio di inizio in ricordo di Diego Armando Maradona.20:59

1' FISCHIO D’INIZIO DI CLUJ - ROMA. Arbitra Lechner.21:01

3' Subito in controllo del gioco e in cerca di varchi la Roma.21:03

5' Calcio di punizione dalla trequarti per il Cluj, spazza via la difesa della Roma ma la palla finisce al limite dell'area a Pereira che ci prova di prima ma manda ampiamente a lato.21:06

9' Bel pallone teso di Bruno Peres dalla fascia, prova a coordinarsi Pellegrini con una giocata di tacco ma sbaglia il controllo.21:11

13' Ancora nessun tiro nello specchio della porta, ma la Roma da l'idea di controllare la partita.21:14

16' PILLOLA STATISTICA: Riccardo Calafiori scende in campo a 18 anni e 191 giorni: era da settembre 2005 che la Roma non schierava un titolare così giovane in un match tra Coppa UEFA/Europa League e Champions League (Stefano Okaka, 16 anni,51 giorni).21:18

20' Buona iniziativa di Calafiori che viene atterrato quasi al limite dell'area. Punizione Roma da posizione insidiosa.21:21

21' Punizione però che viene ben letta dalla difesa rumena.21:21

25' Rimane in equilibrio la partita dopo i primi 25 minuti. Le squadre giocano a viso aperto ma non riescono a sfondare.21:26

27' Ci prova Debeljuh di testa da ottima posizione, ma impatta male e la palla si spegne lentamente a lato.21:27

32' Prima vera occasione da rete per la Roma! Diawara pesca in area Majoral che da posizione defilata prova la conclusione di prima. Risponde con i pugni Balgradean.21:34

35' Cartellino giallo per Itu che entra male in scivolata su Juan Jesus.21:36

37' Secondo cartellino giallo in pochi minuti per il Cluj. È per Paun che ferma una ripartenza di Pellegrini.21:38

42' Ci avviamo verso la fine del primo tempo, il Cluj sta avendo molte difficoltà ad uscire palla al piede, ma la Roma non riesce ad approfittarne.21:43