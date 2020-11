LIVE MACCABI TEL AVIV - VILLARREAL 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(10) VICENTE IBORRA (C)

(5) DANIEL PAREJO (C)

(16) TAKEFUSA KUBO (C)

(19) FRANCIS COQUELIN (C)

(11) SAMUEL CHUKWUEZE (C)

(14) MANU TRIGUEROS (C)

(32) ÁLEX BAENA (C)

(47) EDEN KARZEV (C)

(22) AVI RIKAN (C)

(11) TAL BEN HAIM (C)

(39) EDUARDO GUERRERO (C)

(24) YONATAN COHEN (C)

(42) DOR PERETZ (C)

(6) DAN GLAZER (C)

(17) DAN BITON (C)

Fuorigioco. Saborit(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Pesic e' colto in fuorigioco.19:27

Fuorigioco. Eytan Tibi(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Pesic e' colto in fuorigioco.19:24

Francis Coquelin (Villarreal) e' ammonito per un brutto fallo.19:23

Tiro parato. Carlos Bacca (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samuel Chukwueze.19:03

Commento in diretta

PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - Villarreal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:55 allo stadio Bloomfield Stadium di Tel-Aviv.

Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Villarreal sarà Tiago Martins coadiuvato da Pedro Almeida e Hugo Ribeiro.

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Villarreal di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Maccabi Tel Aviv-Villarreal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Maccabi Tel Aviv-Villarreal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

