LIVE PSV EINDHOVEN - PAOK SALONIKA 1-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(10) THOMAS MURG (C)

(32) NIKA NINUA (C)

(33) DOUGLAS (C)

(21) DIEGO BISESWAR (C)

(24) ANDERSON ESITI (C)

(22) STEFAN SCHWAB (C)

(51) THEOCHARIS TSIGGARAS (C)

(7) OMAR EL KADDOURI (C)

(11) ADRIAN FEIN (C)

(17) MAURO JÚNIOR (C)

(37) RICHARD LEDEZMA (C)

(8) JORRIT HENDRIX (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(18) PABLO ROSARIO (C)

(23) NONI MADUEKE (C)

(19) CODY GAKPO (C)

Gol! PSV Eindhoven 0, PAOK Salonicco 2. Christos Tzolis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefan Schwab.21:14

Fuorigioco. Eran Zahavi(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Donyell Malen e' colto in fuorigioco.21:12

Theocharis Tsiggaras (PAOK Salonicco) e' ammonito per un brutto fallo.21:08

Commento in diretta

PREPARTITA

PSV Eindhoven - PAOK Salonika è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - PAOK Salonika sarà Andris Treimanis coadiuvato da Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs.

Dove vedere PSV Eindhoven-PAOK Salonika di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-PAOK Salonika si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

PSV Eindhoven-PAOK Salonika verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League