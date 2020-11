LIVE QARABAG - SIVASSPOR 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(5) ISAAC COFIE (C)

(6) CLAUDEMIR (C)

(7) MAX-ALAIN GRADEL (C)

(29) CASIMIR NINGA (C)

(10) YASIN ÖZTEKIN (C)

(8) ROBIN YALCIN (C)

(18) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)

(7) OWUSU KWABENA (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(8) UROS MATIC (C)

Fuorigioco. Aaron Appindangoyé(Sivasspor) prova il lancio lungo, ma Yasin Öztekin e' colto in fuorigioco.19:30

Sostituzione, Sivasspor. Isaac Cofie sostituisce Robin Yalcin per infortunio.19:16

Gol! FK Qarabag 1, Sivasspor 0. Abdellah Zoubir (FK Qarabag) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Uros Matic con passaggio filtrante.19:06

Commento in diretta

PREPARTITA

Qarabag - Sivasspor è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:55 allo stadio 3.Istanbul Basaksehir Fatih Terim di Istanbul.

Arbitro di Qarabag - Sivasspor sarà Jakob Kehlet coadiuvato da Heine Sorensen e Lars Hummelgaard.

Dove vedere Qarabag-Sivasspor di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Qarabag-Sivasspor si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Qarabag-Sivasspor verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

