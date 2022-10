LIVE SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - FEYENOORD 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) MATS WIEFFER (C)

(17) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

(8) QUINTEN TIMBER (C)

(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(10) OTAR KITEISHVILI (C)

(37) MORITZ WELS (C)

(17) VESEL DEMAKU (C)

(30) IVAN LJUBIC (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

(25) STEFAN HIERLÄNDER (C)

(19) TOMI HORVAT (C)

Tiro parato. Orkun Kökçü (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alireza Jahanbakhsh.21:35

Tentativo fallito. Javairô Dilrosun (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:35

Fuorigioco. Sebastian Szymanski(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Orkun Kökçü e' colto in fuorigioco.21:21

Tiro parato. Orkun Kökçü (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:15

PREPARTITA

SK Puntigamer Sturm Graz - Feyenoord è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Arbitro di SK Puntigamer Sturm Graz - Feyenoord sarà Espen Eskås coadiuvato da Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin. Al VAR invece ci sarà Harm Osmers.

SK Puntigamer Sturm Graz-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quarto confronto europeo tra Sturm Graz e Feyenoord; il 6-0 incassato alla seconda giornata di questa Europa League, rappresenta la sconfitta più pesante subita dagli austriaci in una competizione europea.

Il Feyenoord ha perso tre delle quattro trasferte precedenti contro squadre austriache in tutte le competizioni europee: fa eccezione la gara vinta per 1-0 sul campo dell'FC Kärnten, nella Coppa UEFA 2003-04.

Lo Sturm Graz ha vinto soltanto una delle ultime 14 sfide (4N, 9P) di Europa League, ovvera quella contro il Midtjylland al primo turno.

Il Feyenoord è la squadra che vanta l’età media dell’XI di partenza più bassa in questa Europa League: 24 anni e 28 giorni.

Sono stati 20 i gol segnati nelle quattro partite del Feyenoord in questa Europa League - 12 dagli olandesi, 8 dagli avversari – record rispetto a quelli realizzati nelle gare di qualsiasi altra squadra.

Dove vedere SK Puntigamer Sturm Graz-Feyenoord di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

SK Puntigamer Sturm Graz-Feyenoord si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

SK Puntigamer Sturm Graz-Feyenoord verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League