(29) TOM SLONCÍK (C)

(12) ALEXANDR SOJKA (C)

(10) JAN KOPIC (C)

(18) JHON MOSQUERA (C)

(20) JIRÍ PANOS (C)

(19) CHEICK SOUARÉ (C)

(22) CADU (C)

(23) LUKÁS KALVACH (C)

(6) LUKÁS CERV (C)

(31) PAVEL SULC (C)

(91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)

(22) VLADYSLAV KABAIEV (C)

(45) MAKSYM BRAHARU (C)

(9) NAZAR VOLOSHYN (C)

(6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)

(10) MYKOLA SHAPARENKO (C)

(20) OLEKSANDR KARAVAEV (C)

(2) KOSTIANTYN VIVCHARENKO (C)

Tiro parato. Pavel Sulc (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Erik Jirka.19:10

Tiro parato. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mykola Shaparenko.19:09

PREPARTITA

Dinamo Kiev - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Dinamo Kiev - Viktoria Plzen sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere Dinamo Kiev-Viktoria Plzen di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Dinamo Kiev-Viktoria Plzen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Dinamo Kiev-Viktoria Plzen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

