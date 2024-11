(33) SOULAIMANE BERRADI (C)

(6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)

(10) ANOUAR AIT EL HADJ (C)

(4) MATHIAS RASMUSSEN (C)

(77) MOHAMMED FUSEINI (C)

(27) NOAH SADIKI (C)

(23) SOFIANE BOUFAL (C)

(24) CHARLES VANHOUTTE (C)

(23) MICHAL SADÍLEK (C)

(30) SAYFALLAH LTAIEF (C)

(4) MATHIAS KJØLØ (C)

(29) HARRIE KUSTER (C)

(6) CAREL EITING (C)

(41) GIJS BESSELINK (C)

(11) DAAN ROTS (C)

(14) SEM STEIJN (C)

(18) MICHEL VLAP (C)

(7) MITCHELL VAN BERGEN (C)

PREPARTITA

FC Twente - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.

Arbitro di FC Twente - Union Saint-Gilloise sarà John Beaton. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere FC Twente-Union Saint-Gilloise di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FC Twente-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

FC Twente-Union Saint-Gilloise verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League