(21) BRANCO VAN DEN BOOMEN (C)

(38) KRISTIAN HLYNSSON (C)

(23) STEVEN BERGHUIS (C)

(6) JORDAN HENDERSON (C)

(28) KIAN FITZ-JIM (C)

(16) JON OLASAGASTI (C)

(25) JON MAGUNAZELAIA (C)

(28) PABLO MARÍN (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(24) LUKA SUCIC (C)

(4) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(11) SHERALDO BECKER (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

PREPARTITA

Real Sociedad - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Ajax sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Real Sociedad-Ajax di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Real Sociedad-Ajax verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League