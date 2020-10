LIVE CSKA MOSCA - DINAMO ZAGABRIA 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(97) KRISTIJAN JAKIC (C)

(26) ROBBIE BURTON (C)

(80) IYAYI ATIEMWEN (C)

(17) LUKA IVANUSEC (C)

(10) LOVRO MAJER (C)

(5) ARIJAN ADEMI (C)

(38) BARTOL FRANJIC (C)

(7) ILZAT AKHMETOV (C)

(17) ARNÓR SIGURDSSON (C)

(25) KRISTIJAN BISTROVIC (C)

(10) ALAN DZAGOEV (C)

(11) CHIDERA EJUKE (C)

(98) IVAN OBLYAKOV (C)

(20) KONSTANTIN KUCHAEV (C)

(8) NIKOLA VLASIC (C)

(22) KONSTANTIN MARADISHVILI (C)

Fuorigioco. Nikola Vlasic(CSKA Mosca) prova il lancio lungo, ma Chidera Ejuke e' colto in fuorigioco.19:01

Commento in diretta

PREPARTITA

CSKA Mosca - Dinamo Zagabria è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio VEB Arena di Moscow.

Arbitro di CSKA Mosca - Dinamo Zagabria sarà Radu Marian Petrescu coadiuvato da Radu Adrian Ghinguleac e Mircea Grigoriu.

Dove vedere CSKA Mosca-Dinamo Zagabria di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

CSKA Mosca-Dinamo Zagabria si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

CSKA Mosca-Dinamo Zagabria verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

