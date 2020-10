LIVE LILLE - CELTIC 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(77) KARAMOKO DEMBELE (C)

(52) EWAN HENDERSON (C)

(18) TOMAS ROGIC (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(6) NIR BITTON (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(27) MOHAMED ELYOUNOUSSI (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(8) SCOTT BROWN (C)

(17) RYAN CHRISTIE (C)

(21) OLIVIER NTCHAM (C)

(18) RENATO SANCHES (C)

(8) XEKA (C)

(24) BOUBAKARY SOUMARÉ (C)

(21) BENJAMIN ANDRÉ (C)

(7) JONATHAN BAMBA (C)

(10) JONATHAN IKONÉ (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Lille - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Celtic sarà Aleksandar Stavrev coadiuvato da Dejan Kostadinov e Goce Petreski.

Dove vedere Lille-Celtic di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Lille-Celtic si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

Lille-Celtic verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League