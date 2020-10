LIVE ROYAL ANTWERP - TOTTENHAM 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(5) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(11) ERIK LAMELA (C)

(48) HARVEY WHITE (C)

(18) GIOVANI LO CELSO (C)

(9) GARETH BALE (C)

(23) STEVEN BERGWIJN (C)

(20) DELE ALLI (C)

(8) HARRY WINKS (C)

(15) FRANK BOYA (C)

(24) CRISTIAN BENAVENTE BRISTOL (C)

(5) BIRGER VERSTRAETE (C)

(19) KOJI MIYOSHI (C)

(38) FARIS HAROUN (C)

(6) SIMEN KRISTIANSEN JUKLERØD (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(18) MARTIN HONGLA (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Royal Antwerp - Tottenham è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Bosuilstadion di Antwerp.

Arbitro di Royal Antwerp - Tottenham sarà Maurizio Mariani coadiuvato da Fabiano Preti e Daniele Bindoni.

Dove vedere Royal Antwerp-Tottenham di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Royal Antwerp-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

Royal Antwerp-Tottenham verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

