LIVE ZORYA LUHANSK - SPORTING BRAGA 0-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) ANDRÉ HORTA (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(7) JOÃO NOVAIS (C)

(45) IURI MEDEIROS (C)

(27) FRANSERGIO (C)

(74) FRANCISCO MOURA (C)

(88) ANDRÉ CASTRO (C)

(47) RICARDO ESGAIO (C)

(47) DMYTRO PIDDUBNYI (C)

(97) ANDREJS CIGANIKS (C)

(27) YEHOR NAZARYNA (C)

(7) VLADYSLAV KOCHERGIN (C)

(21) DMYTRO IVANISENYA (C)

Gol! Zorya Luhansk 0, Sporting Braga 2. Nicolás Gaitán (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Raúl Silva.19:06

Tentativo fallito. Vitalii Vernydub (Zorya Luhansk) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Vladlen Yurchenko con cross in seguito a un calcio da fermo.19:01

Gol! Zorya Luhansk 0, Sporting Braga 1. Paulinho (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ricardo Esgaio con cross.18:59

Commento in diretta

PREPARTITA

Zorya Luhansk - Sporting Braga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Slavutych Arena di Zaporizhya.

Arbitro di Zorya Luhansk - Sporting Braga sarà Giorgi Kruashvili coadiuvato da Levan Varamishvili e Zaza Pipia.

Dove vedere Zorya Luhansk-Sporting Braga di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Zorya Luhansk-Sporting Braga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

Zorya Luhansk-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League