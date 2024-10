(34) MAHAMADOU DIAWARA (C)

(6) MAXENCE CAQUERET (C)

(8) CORENTIN TOLISSO (C)

(7) JORDAN VERETOUT (C)

(31) NEMANJA MATIC (C)

(20) KIERAN DOWELL (C)

(48) COLE MCKINNON (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(10) MOHAMED DIOMANDE (C)

(8) CONNOR BARRON (C)

(11) TOM LAWRENCE (C)

(14) NEDIM BAJRAMI (C)

(18) VÁCLAV CERNY (C)

Gol! Rangers 1, Lione 4. Malick Fofana (Lione) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki.22:16

Gara momentaneamente sospesa, Corentin Tolisso (Lione) per infortunio.22:15

Connor Barron (Rangers) e' ammonito per fallo.22:14

Gara momentaneamente sospesa, Alexandre Lacazette (Lione) per infortunio.22:08

Fuorigioco. Corentin Tolisso(Lione) prova il lancio lungo, ma Alexandre Lacazette e' colto in fuorigioco.22:07

Gol! Rangers 1, Lione 3. Alexandre Lacazette (Lione) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Corentin Tolisso.21:45

Sostituzione, Lione. Moussa Niakhaté sostituisce Clinton Mata per infortunio.21:42

Gara momentaneamente sospesa, Clinton Mata (Lione) per infortunio.21:40

Fuorigioco. James Tavernier(Rangers) prova il lancio lungo, ma Cyriel Dessers e' colto in fuorigioco.21:39

Sostituzione, Lione. Maxence Caqueret sostituisce Nemanja Matic per infortunio.21:27

Gara momentaneamente sospesa, Nemanja Matic (Lione) per infortunio.21:25

John Souttar (Rangers) e' ammonito per fallo.21:24

Gol! Rangers 1, Lione 2. Alexandre Lacazette (Lione) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Malick Fofana.21:18

Tiro parato. Cyriel Dessers (Rangers) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:13

Gol! Rangers 0, Lione 1. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Cherki.21:09

Tiro parato. Tom Lawrence (Rangers) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nedim Bajrami.21:07

Tiro parato. James Tavernier (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tom Lawrence.21:03

PREPARTITA

Rangers - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Lione sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere Rangers-Lione di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Rangers-Lione si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Rangers-Lione verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

