(10) YARI VERSCHAEREN (C)

(18) MAJEED ASHIMERU (C)

(27) SAMUEL EDOZIE (C)

(29) MARIO STROEYKENS (C)

(83) TRISTAN DEGREEF (C)

(36) ANDERS DREYER (C)

(17) THÉO LEONI (C)

(23) MATS RITS (C)

(16) JON OLASAGASTI (C)

(4) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(24) LUKA SUCIC (C)

(28) PABLO MARÍN (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

Mats Rits (Anderlecht) e' ammonito per fallo.19:31

Orri Óskarsson (Real Sociedad) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area in seguito a un contropiede.19:29

Gol! Real Sociedad 1, Anderlecht 2. Théo Leoni (Anderlecht) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un calcio da fermo.19:24

Gol! Real Sociedad 1, Anderlecht 1. Luis Vázquez (Anderlecht) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anders Dreyer.19:13

Fuorigioco. Orri Óskarsson(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Umar Sadiq e' colto in fuorigioco.19:06

PREPARTITA

Real Sociedad - RSC Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - RSC Anderlecht sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Real Sociedad-RSC Anderlecht di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-RSC Anderlecht si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Real Sociedad-RSC Anderlecht verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

