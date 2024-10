(8) KEREM DEMIRBAY (C)

(60) HALIM YÜKSELOGLU (C)

(83) EFE AKMAN (C)

(18) BERKAN KUTLU (C)

(53) BARIS ALPER YILMAZ (C)

(10) DRIES MERTENS (C)

(11) YUNUS AKGÜN (C)

(20) GABRIEL SARA (C)

(34) LUCAS TORREIRA (C)

(18) DMITRIJS ZELENKOVS (C)

(49) MARTINS KIGURS (C)

(77) LUKA SILAGADZE (C)

(17) CÉDRIC KOUADIO (C)

(26) STEFAN PANIC (C)

(9) JANIS IKAUNIEKS (C)

(8) LASHA ODISHARIA (C)

(27) ADAM MARKHIEV (C)

Gara momentaneamente sospesa, Roberts Savalnieks (Rīgas FS) per infortunio.19:33

Gol! Rīgas FS 1, Galatasaray 2. Janis Ikaunieks (Rīgas FS) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:24

Tiro parato. Janis Ikaunieks (Rīgas FS) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cédric Kouadio.19:24

Gol! Rīgas FS 0, Galatasaray 2. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Davinson Sánchez.19:22

Fuorigioco. Herdi Prenga(Rīgas FS) prova il lancio lungo, ma Janis Ikaunieks e' colto in fuorigioco.19:22

Stefan Panic (Rīgas FS) e' ammonito per fallo.19:15

Sostituzione, Rīgas FS. Dmitrijs Zelenkovs sostituisce Rostand Ndjiki per infortunio.19:10

Gara momentaneamente sospesa, Rostand Ndjiki (Rīgas FS) per infortunio.19:08

Yunus Akgün (Galatasaray) e' ammonito per fallo.19:02

Gol! Rīgas FS 0, Galatasaray 1. Dries Mertens (Galatasaray) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Guarda la scheda del giocatore Dries Mertens 18:56

PREPARTITA

Rigas FS - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.

Arbitro di Rigas FS - Galatasaray sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Michal Ocenas.

Dove vedere Rigas FS-Galatasaray di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Rigas FS-Galatasaray si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Rigas FS-Galatasaray verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

