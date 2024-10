(23) DEROY DUARTE (C)

(20) AGUIBOU CAMARA (C)

(18) IVAYLO CHOCHEV (C)

(6) JAKUB PIOTROWSKI (C)

(30) PEDRO NARESSI (C)

(29) TOM SLONCÍK (C)

(18) JHON MOSQUERA (C)

(10) JAN KOPIC (C)

(12) ALEXANDR SOJKA (C)

(32) MATEJ VALENTA (C)

(6) LUKÁS CERV (C)

(33) ERIK JIRKA (C)

(22) CADU (C)

(23) LUKÁS KALVACH (C)

Rigore parato! Jakub Piotrowski (Ludogorets) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:10

Rigore concesso da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) per un fallo di mano in area.22:06

Lukás Kalvach (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:05

Gara momentaneamente sospesa, Jirí Panos (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:45

Sostituzione, Ludogorets. Aguibou Camara sostituisce Caio Vidal per infortunio.21:33

Gara momentaneamente sospesa, Caio Vidal (Ludogorets) per infortunio.21:27

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Ludogorets sarà Tamás Bognár. Al VAR invece ci sarà István Vad.

Dove vedere Viktoria Plzen-Ludogorets di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Viktoria Plzen-Ludogorets si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Viktoria Plzen-Ludogorets verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

