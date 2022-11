LIVE BODø/GLIMT - PSV EINDHOVEN 0-2 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) ÉRICK GUTIÉRREZ (C)

Tiro parato. Fredrik Oppegård (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anwar El Ghazi.22:14

Gol! Bodø / Glimt 0, PSV Eindhoven 2. Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anwar El Ghazi in seguito a un contropiede.22:09

Japhet Sery Larsen (Bodø / Glimt) e' ammonito per un brutto fallo.22:06

Fuorigioco. Joey Veerman(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Guus Til e' colto in fuorigioco.21:40

Fuorigioco. Joel Mvuka(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Albert Grønbæk e' colto in fuorigioco.21:33

Hugo Vetlesen (Bodø / Glimt) e' ammonito per un brutto fallo.21:31

Tiro parato. Noni Madueke (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Johan Bakayoko.21:01

PREPARTITA

Bodø/Glimt - PSV Eindhoven è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - PSV Eindhoven sarà Donatas Rumsas coadiuvato da Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Bodø/Glimt-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra queste due squadre in Europa ha visto il Bodø/Glimt pareggiare contro il PSV nel primo turno di questa Europa League.

Da quando ha perso la prima partita europea contro una norvegese, il Brann nell'ottobre 1996, il PSV da allora è imbattuto in nove sfide contro squadre di questa nazione in Europa (5V, 4N), vincendo tutte le ultime quattro trasferte in Norvegia.

La serie di 14 vittorie casalinghe di fila in Europa del Bodø/Glimt si è conclusa nell'ultima gara europea, perdendo 1-0 contro l'Arsenal; la squadra norvegese non ha mai mancato la vittoria per due partite casalinghe di fila nelle competizioni europee.

L'ultima trasferta del PSV in Europa si è conclusa con una sconfitta contro l'Arsenal; gli olandesi non perdono due gare fuori casa di fila in Europa da novembre 2019, contro LASK e Sporting Lisbona.

Il PSV è la squadra con più gol segnati in questa Europa League (13), nonostante non sia riuscito a segnare nell'ultima trasferta contro l'Arsenal. Inoltre, solo il Friburgo (+10) può eguagliare al momento la differenza reti degli olandesi.

