LIVE DINAMO KIEV - FENERBAHçE 0-2 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(80) ISMAIL YÜKSEK (C)

(99) EMRE MOR (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(69) YUSUF KOCATÜRK (C)

(10) ARDA GÜLER (C)

(27) MIGUEL CRESPO (C)

(5) WILLIAN ARÃO (C)

(18) OLEKSANDR ANDRIEVSKYI (C)

(19) DENYS HARMASH (C)

(7) VLADYSLAV KABAEV (C)

(8) VOLODYMYR SHEPELEV (C)

(29) VITALII BUYALSKYI (C)

(5) SERHII SYDORCHUK (C)

(11) VLADYSLAV VANAT (C)

(15) VIKTOR TSYGANKOV (C)

Secondo cartellino giallo per Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev) per un brutto fallo.22:26

Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).22:23

Sostituzione, Fenerbahce. Irfan Can Kahveci sostituisce Enner Valencia.22:22

Attila Szalai (Fenerbahce) e' ammonito per un brutto fallo.22:21

Tiro parato. Enner Valencia (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Willian Arão con passaggio filtrante.22:17

Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev) e' ammonito per un brutto fallo.22:14

Denys Harmash (Dinamo Kiev) e' ammonito per un brutto fallo.22:09

Fuorigioco. Serdar Aziz(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Enner Valencia e' colto in fuorigioco.22:05

Gol! Dinamo Kiev 0, Fenerbahce 2. Willian Arão (Fenerbahce) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.21:46

Fuorigioco. Denys Popov(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Artem Besedin e' colto in fuorigioco.21:27

Tentativo fallito. Attila Szalai (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Arda Güler con cross in seguito a un calcio da fermo.21:04

PREPARTITA

Dinamo Kiev - Fenerbahçe è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego di Krakow.

Arbitro di Dinamo Kiev - Fenerbahçe sarà Duje Strukan coadiuvato da Bojan Zobenica e Alen Jaksic. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dynamo Kiev ha perso 2-1 in trasferta contro il Fenerbahçe nel primo turno di questa Europa League, incassando la prima sconfitta contro la squadra turca (in precedenza 3V, 3N).

Il Fenerbahçe ha vinto due delle ultime quattro partite contro squadre ucraine in Europa (1N, 1P), dopo non aver vinto alcuna delle precedenti sette di queste sfide (4N, 3P).

Le squadre turche sono quelle più battute dalla Dynamo Kiev in competizioni europee, con 13 vittorie.

La Dynamo Kiev ha perso le ultime tre partite casalinghe in Europa e non è mai arrivata a quattro sconfitte interne di fila nelle competizioni europee.

Il Fenerbahçe è imbattuto da cinque trasferte in Europa (2V, 3N) e potrebbe arrivare a sei gare fuori casa di fila senza perdere per la prima volta dal periodo ottobre 2012-aprile 2013.

Dove vedere Dinamo Kiev-Fenerbahçe di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Dinamo Kiev-Fenerbahçe si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League