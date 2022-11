(29) WOO-YEONG JEONG (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

(22) ROLAND SALLAI (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(23) ROBERT WAGNER (C)

(33) NOAH WEIßHAUPT (C)

(20) KEVIN SCHADE (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(18) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)

(90) NARIMAN AKHUNDZADE (C)

(77) RAMIL SHEYDAYEV (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(20) KADY (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(7) RICHARD ALMEYDA (C)

PREPARTITA

Qarabag - SC Freiburg è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - SC Freiburg sarà Aleksey Kulbakov coadiuvato da Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Qarabag-SC Freiburg ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Qarabag ha perso tutte le cinque partite contro squadre tedesche nelle competizioni europee e la squadra azera non ha segnato nei due precedenti casalinghi contro questi avversari.

L’unico precedente nelle competizioni europee tra Qarabag e Friburgo è stato alla prima giornata di questa Europa League, conclusa con il successo 2-1 dei tedeschi in quella che è stata la prima gara in assoluto del Friburgo contro una squadra azera.

Il Qarabag è imbattuto da sei gare interne nelle coppe europee (3V, 3N) e ha ottenuto il clean sheet nelle ultime tre.

Il Friburgo ha vinto le ultime tre trasferte nella fase a gironi di Europa League. La squadra tedesca ha ottenuto il successo in entrambe le sfide fuori casa di questa edizione mantenendo la porta inviolata (3-0 vs Olympiakos, 4-0 vs Nantes).

Il Qarabag è imbattuto in casa da sei partite nella fase a gironi di una competizione europea (2V, 4N) – comprese le due di questa edizione di Europa League e l’intero girone della scorsa Conference League.

Dove vedere Qarabag-SC Freiburg di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Qarabag-SC Freiburg si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Qarabag-SC Freiburg verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League