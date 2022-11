LIVE REAL BETIS - HJK HELSINKI 2-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(58) JOHANNES YLI-KOKKO (C)

(17) MANUEL MARTIC (C)

(8) LUCAS LINGMAN (C)

(24) DAVID BROWNE (C)

(21) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)

(23) PYRY SOIRI (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(40) ENRIQUE FERNÁNDEZ (C)

(37) DANIEL PÉREZ (C)

(10) SERGIO CANALES (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(28) RODRI (C)

(11) LUIZ HENRIQUE (C)

(24) AITOR RUIBAL (C)

(14) WILLIAM CARVALHO (C)

Tiro parato. Borja Iglesias (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luiz Henrique.22:11

Sostituzione, HJK. Joona Toivio sostituisce Matti Peltola per infortunio.22:09

Tiro parato. Santeri Hostikka (HJK) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:04

Edgar González (Real Betis) e' ammonito per un brutto fallo.22:03

Tiro parato. Malik Abubakari (HJK) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Browne con cross.21:44

Fuorigioco. Juan Miranda(Real Betis) prova il lancio lungo, ma William Carvalho e' colto in fuorigioco.21:39

Aitor Ruibal (Real Betis) e' ammonito per un brutto fallo.21:34

Fuorigioco. Juan Miranda(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Aitor Ruibal e' colto in fuorigioco.21:25

Gol! Real Betis 1, HJK 0. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Juan Miranda.21:20

Fuorigioco. Jukka Raitala(HJK) prova il lancio lungo, ma Arttu Hoskonen e' colto in fuorigioco.21:14

Tiro parato. Luiz Henrique (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Willian José.21:06

PREPARTITA

Real Betis - HJK Helsinki è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Benito Villamarín di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - HJK Helsinki sarà William Collum coadiuvato da David McGeachie e Alan Mulvanny. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Real Betis-HJK Helsinki ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La vittoria per 2-0 del Real Betis in casa dell'Helsinki al primo turno di questa Europa League è stata la prima sfida del Betis contro questa formazione e contro una squadra finlandese in generale

L'Helsinki non ha vinto alcuna delle tre sfide contro squadre spagnole in Europa (1N, 2P), subendo 11 gol per una media di 3.7 a partita.

Il Real Betis non ha mai perso in casa nella fase a gironi di Europa League (6V, 5N), mantenendo la porta inviolata in oltre la metà di queste partite (6).

L'Helsinki ha perso sei delle ultime otto trasferte in Europa (1V, 1N), subendo cinque gol nelle ultime due di queste gare, senza segnare.

Il Real Betis è imbattuto da sei partite di Europa League (4V, 2N) e non arriva a sette gare di fila senza sconfitta nella competizione da settembre 2018-febbraio 2019.

Dove vedere Real Betis-HJK Helsinki di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Real Betis-HJK Helsinki si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Real Betis-HJK Helsinki verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League