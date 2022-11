(42) MIKKEL DISKERUD (C)

(10) LOIZOS LOIZOU (C)

(8) MORETO CASSAMÁ (C)

(80) ANDRONIKOS KAKOULLI (C)

(90) ROMAN BEZUS (C)

(76) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)

(80) IYAYI ATIEMWEN (C)

(12) ABDOUL MOUMOUNI (C)

(8) MOUHAMED DIOP (C)

(10) CÉDRIC BADOLO (C)

(17) SALIFU MUDASIRU (C)

(18) MOUSSA KYABOU (C)

PREPARTITA

Sheriff Tiraspol - Omonia Nicosia è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio Sheriff Stadium di Tiraspol.

Arbitro di Sheriff Tiraspol - Omonia Nicosia sarà Fran Jovic coadiuvato da Hrvoje Radic e Luka Pusic. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Sheriff Tiraspol-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sheriff Tiraspol ha battuto l’Omonia Nicosia alla prima giornata di questa Europa League nell’unico precedente tra le due formazioni in competizioni europee.

L’Omonia Nicosia aveva vinto entrambi i precedenti ufficiali contro squadre moldave prima della sconfitta alla prima giornata contro lo Sheriff, avendo battuto in casa e in trasferta il Tiligul-Tiras Tiraspol nel 1994/95.

Lo Sheriff Tiraspol non vince in casa in Europa da quattro partite (1N, 3P) – ma non è mai arrivato a cinque gare di fila senza successi interni.

L’Omonia Nicosa non vince da 18 trasferte nelle competizioni europee (3N, 15P) dal successo contro lo Shamrock Rovers nel settembre 1987 in Coppa dei Campioni.

Lo Sheriff Tiraspol non ha trovato il gol in tutte le ultime tre gare interne in Europa e non arriva a quattro partite di fila in casa senza segnare dal periodo tra agosto 2014 e luglio 2016.

Dove vedere Sheriff Tiraspol-Omonia Nicosia di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Sheriff Tiraspol-Omonia Nicosia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Sheriff Tiraspol-Omonia Nicosia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League