LIVE SPORTING BRAGA - MALMOE 2-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Matej Chalus (Malmö FF) e' ammonito per un brutto fallo.22:14

Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Álvaro Djaló.22:14

Gol! Sporting Braga 2, Malmö FF 0. Álvaro Djaló (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:11

Paulo Oliveira (Sporting Braga) e' ammonito per un brutto fallo.22:05

Gol! Sporting Braga 1, Malmö FF 0. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:36

Fuorigioco. Ricardo Horta(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Vítor Tormena e' colto in fuorigioco.21:21

Tiro parato. Simon Banza (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Víctor Gómez con cross.21:18

Tiro parato. Castro (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Sequeira.21:13

PREPARTITA

Sporting Braga - Malmoe è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Malmoe sarà Ruddy Buquet coadiuvato da Cyril Gringore e Guillaume Debart. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Sporting Braga-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La vittoria dello Sporting Braga in casa del Malmö FF nella prima giornata di questa stagione di Europa League è stata la prima sfida tra le due squadre in Europa.

Lo Sporting Braga ha vinto le ultime due partite contro squadre svedesi in Europa (contro Malmö e AIK), dopo aver vinto solo una delle precedenti cinque di queste gare (1N, 3P).

Il Malmö ha perso tutte le ultime quattro partite contro squadre portoghesi, senza segnare, una serie iniziata nel novembre 1980 contro il Benfica.

Lo Sporting Braga ha perso l'ultima partita casalinga di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, alla terza giornata: non ha mai perso due partite casalinghe di fila in questa competizione.

Il Malmö ha perso le ultime sei trasferte nelle principali competizioni europee, subendo 15 gol.

