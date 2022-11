(59) BALÁZS MANNER (C)

(7) XAVIER MERCIER (C)

(93) AÏSSA LAÏDOUNI (C)

(13) ANDERSON ESITI (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(25) JEAN-PHILIPPE GBAMIN (C)

(32) YUSUF ERDOGAN (C)

(80) MOUNTASSIR LAHTIMI (C)

(34) DOGUCAN HASPOLAT (C)

(29) ENIS BARDHI (C)

(6) EMMANOUIL SIOPIS (C)

(27) TRÉZÉGUET (C)

(11) ANASTASIOS BAKASETAS (C)

(17) MAREK HAMSIK (C)

(10) ABDÜLKADIR ÖMÜR (C)

PREPARTITA

Trabzonspor - Ferencvarosi è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio Senol Günes Spor Kompleksi di Trabzon.

Arbitro di Trabzonspor - Ferencvarosi sarà Harm Osmers coadiuvato da Robert Kempter e Dominik Schaal. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Trabzonspor-Ferencvarosi ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’unico confronto ufficiale tra Trabzonspor e Ferencvaros è stato alla prima giornata di questa Europa League, con il successo 3-2 per la squadra ungherese.

Il Ferencvaros ha vinto le ultime quattro partite contro avversari turchi nelle competizioni europee, a partire dal settembre 1971; la squadra ungherese ha realizzato almeno 3 gol in tre di queste occasioni.

Il Trabzonspor è imbattuto nelle tre gare interne disputate in Europa in questa stagione (2V, 1N), avendo inoltre vinto le due partite casalinghe precedenti in questo girone.

Il Ferencvaros ha vinto una delle due trasferte in questa fase a gironi di Europa League (1P), dopo aver perso tutte le tre gare esterne nella scorsa stagione.

Il Trabzonspor non ha mai vinto nelle tre partite contro avversari ungheresi in tutte le competizioni europee (2N, 1P), avendo pareggiato due volte contro il Fehérvàr nel 2012/13 e perso in questa sfida alla prima giornata.

Dove vedere Trabzonspor-Ferencvarosi di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Trabzonspor-Ferencvarosi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Trabzonspor-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League