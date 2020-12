LIVE CSKA MOSCA - WOLFSBERGER 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(23) LUKAS SCHÖFL (C)

(24) CHRISTOPHER WERNITZNIG (C)

(17) KAI LUKAS STRATZNIG (C)

(34) MARC ANDRE SCHMERBÖCK (C)

(16) MARIO LEITGEB (C)

(30) MATTHÄUS TAFERNER (C)

(19) SVEN SPRANGLER (C)

(10) MICHAEL LIENDL (C)

(25) KRISTIJAN BISTROVIC (C)

(10) ALAN DZAGOEV (C)

(17) ARNÓR SIGURDSSON (C)

(20) KONSTANTIN KUCHAEV (C)

(98) IVAN OBLYAKOV (C)

(19) BAKTIYOR ZAINUTDINOV (C)

(8) NIKOLA VLASIC (C)

(7) ILZAT AKHMETOV (C)

Tiro parato. Eliel Peretz (RZ Pellets WAC) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.19:58

Fuorigioco. Konstantin Maradishvili(CSKA Mosca) prova il lancio lungo, ma Georgy Schennikov e' colto in fuorigioco.19:21

Tiro parato. Jonathan Scherzer (RZ Pellets WAC) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20

Tiro parato. Eliel Peretz (RZ Pellets WAC) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonathan Scherzer.19:19

Tiro parato. Ivan Oblyakov (CSKA Mosca) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Vlasic.19:08

Fuorigioco. Jonathan Scherzer(RZ Pellets WAC) prova il lancio lungo, ma Dario Vizinger e' colto in fuorigioco.19:01

Commento in diretta

PREPARTITA

CSKA Mosca - Wolfsberger è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 3 dicembre alle ore 18:55 allo stadio VEB Arena di Moscow.

Arbitro di CSKA Mosca - Wolfsberger sarà Nikola Dabanovic coadiuvato da Milovan Djukic e Vladan Todorovic.

Dove vedere CSKA Mosca-Wolfsberger di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

CSKA Mosca-Wolfsberger si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 3 dicembre.

CSKA Mosca-Wolfsberger verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League