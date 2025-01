(83) EFE AKMAN (C)

(18) BERKAN KUTLU (C)

(11) YUNUS AKGÜN (C)

(34) LUCAS TORREIRA (C)

(10) DRIES MERTENS (C)

(53) BARIS ALPER YILMAZ (C)

(47) GERALD ALDERS (C)

(33) BENJAMIN TAHIROVIC (C)

(38) KRISTIAN HLYNSSON (C)

(6) JORDAN HENDERSON (C)

(28) KIAN FITZ-JIM (C)

(8) KENNETH TAYLOR (C)

PREPARTITA

Ajax - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Galatasaray sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Dove vedere Ajax-Galatasaray di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Ajax-Galatasaray si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 gennaio.

Ajax-Galatasaray verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

