PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 21:00 allo stadio FK Partizan Stadium di Belgrade.

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-FC Porto di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Maccabi Tel Aviv-FC Porto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 gennaio.

Maccabi Tel Aviv-FC Porto verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League