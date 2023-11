(32) CONOR COVENTRY (C)

(61) LEWIS ORFORD (C)

(51) DAN CHESTERS (C)

(28) TOMÁS SOUCEK (C)

(7) JAMES WARD-PROWSE (C)

(10) LUCAS PAQUETÁ (C)

(27) MILOS PANTOVIC (C)

(37) MILOS VULIC (C)

(21) NIKOLA KUVELJIC (C)

(35) IFET DAKOVAC (C)

(7) MILAN RADIN (C)

Fuorigioco. Nayef Aguerd(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Saïd Benrahma e' colto in fuorigioco.18:52

Fuorigioco. Milan Radin(Backa Topola) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Cirkovic e' colto in fuorigioco.18:51

Tiro parato. Uros Milovanovic (Backa Topola) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milos Cvetkovic con cross.18:51

PREPARTITA

Backa Topola - West Ham United è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:45 allo stadio Gradski stadion Backa Topola di Backa Topola.

Arbitro di Backa Topola - West Ham United sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Backa Topola-West Ham United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente del Backa Topola contro un club inglese in una partita ufficiale è stata la sconfitta contro il West Ham nel primo turno di questa Europa League.

Il West Ham ha vinto 17 delle ultime 19 partite in tutte le competizioni europee (1N, 1P), segnando almeno una volta in ciascuna partita.

Dopo aver vinto la prima partita in Europa per 2-0 contro il Petrocub-Hincesti nell'agosto 2020, il Backa Topola non ha più trovato successi in competizioni europee (2N, 5P), subendo 26 gol in sette partite; inoltre, ha perso sei punti dalle posizioni di vantaggio in questa Europa League, nessuna squadra ha fatto peggio (alla pari del LASK).

Il West Ham ha segnato tre gol su sviluppi di calcio d'angolo in questa Europa League, più di qualsiasi altra squadra – tutti e tre con assist di James Ward-Prowse.

James Ward-Prowse del West Ham ha creato 18 occasioni in questa UEFA Europa League, più di qualsiasi altro giocatore. Ward-Prowse ha creato 15 di queste occasioni solo da calci piazzati, più del doppio di chiunque altro.

Dove vedere Backa Topola-West Ham United di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Backa Topola-West Ham United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Backa Topola-West Ham United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

