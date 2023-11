(8) IBORRA (C)

(20) JOÃO CARVALHO (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(21) PEP BIEL (C)

(15) SOTIRIS ALEXANDROPOULOS (C)

(32) SANTIAGO HEZZE (C)

(4) MADY CAMARA (C)

(35) FABIAN RÜDLIN (C)

(22) ROLAND SALLAI (C)

(34) MERLIN RÖHL (C)

(7) NOAH WEIßHAUPT (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

Gol! Friburgo 2, Olympiacos 0. Michael Gregoritsch (Friburgo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ritsu Doan con cross da calcio d'angolo.18:53

Tiro parato. Michael Gregoritsch (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ritsu Doan.18:52

Gol! Friburgo 1, Olympiacos 0. Michael Gregoritsch (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:47

Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.18:46

PREPARTITA

Friburgo - Olympiakos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di Friburgo - Olympiakos sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Friburgo-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Friburgo ha affrontato l'Olympiacos tre volte in Europa, evitando la sconfitta in ciascuna partita (2V, 1N). Tutti i loro incontri sono arrivati dall'inizio della scorsa stagione.

L'Olympiakos ha perso 11 delle ultime 12 partite in Europa contro squadre tedesche (1N) e ciascuna delle ultime tre gare di questa serie è stata contro il Friburgo (1N, 2P).

Dopo aver segnato due gol nelle ultime quattro partite della scorsa stagione di UEFA Europa League, il Friburgo ha realizzato 12 reti nelle prime quattro gare nella competizione in questa stagione.

L'Olympiakos non ha vinto nessuna delle ultime otto trasferte nelle principali competizioni europee (3N, 5P), il suo ultimo successo fuori casa è arrivato contro il Fenerbahçe nel settembre 2021.

Vincenzo Grifo del Friburgo è stato direttamente coinvolto in sei gol in questa Europa League (quattro reti, due assist), nessun giocatore ha fatto meglio (alla pari di Florian Wirtz).

Dove vedere Friburgo-Olympiakos di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Friburgo-Olympiakos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Friburgo-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

