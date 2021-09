LIVE FENERBAHçE - OLYMPIAKOS 0-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) PIERRE KUNDE MALONG (C)

(14) THANASIS ANDROUTSOS (C)

(28) MATHIEU VALBUENA (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(4) MOHAMED MADY CAMARA (C)

(7) HENRY ONYEKURU (C)

(22) AGUIBOU CAMARA (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(80) FATIH YIGIT SANLITÜRK (C)

(23) MUHAMMED GÜMÜSKAYA (C)

(6) MAX MEYER (C)

(21) BRIGHT SAMUEL (C)

(20) LUIZ GUSTAVO (C)

(16) FERDI KADIOGLU (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

Ousseynou Ba (Olympiacos) e' ammonito per un brutto fallo.19:29

Fuorigioco. Attila Szalai(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Diego Rossi e' colto in fuorigioco.19:20

Tiro parato. Mohamed Mady Camara (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgos Masouras.19:22

Fuorigioco. Altay Bayindir(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Dimitrios Pelkas e' colto in fuorigioco.19:19

Tiro parato. Enner Valencia (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dimitrios Pelkas.19:14

Fuorigioco. Altay Bayindir(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Enner Valencia e' colto in fuorigioco.19:02

Gol! Fenerbahce 0, Olympiacos 1. Tiquinho Soares (Olympiacos) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgos Masouras in seguito a un contropiede.18:51

PREPARTITA

Fenerbahçe - Olympiakos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Dove vedere Fenerbahçe-Olympiakos di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Olympiakos si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 settembre.

Fenerbahçe-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

