LIVE SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - PSV EINDHOVEN 0-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) MAURO JÚNIOR (C)

(30) RYAN THOMAS (C)

(15) ERICK GUTIÉRREZ (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(8) MARCO VAN GINKEL (C)

(19) ANDREAS KUEN (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

(17) LUKAS JÄGER (C)

(26) CHRISTOPH LANG (C)

(21) SAMUEL STÜCKLER (C)

(4) JON GORENC STANKOVIC (C)

(10) OTAR KITEISHVILI (C)

(30) IVAN LJUBIC (C)

(25) STEFAN HIERLÄNDER (C)

Fuorigioco. Jörg Siebenhandl(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Jakob Jantscher e' colto in fuorigioco.19:27

Fuorigioco. Gregory Wüthrich(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Jakob Jantscher e' colto in fuorigioco.19:24

Tiro parato. Eran Zahavi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cody Gakpo.19:22

Otar Kiteishvili (Sturm Graz) e' ammonito per un brutto fallo.19:14

PREPARTITA

SK Puntigamer Sturm Graz - PSV Eindhoven è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Dove vedere SK Puntigamer Sturm Graz-PSV Eindhoven di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

SK Puntigamer Sturm Graz-PSV Eindhoven si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 settembre.

SK Puntigamer Sturm Graz-PSV Eindhoven verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League