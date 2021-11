(9) LADISLAV KREJCI I (C)

(36) ADAM KARABEC (C)

(10) BOREK DOCKAL (C)

(16) MICHAL SACEK (C)

(8) DAVID PAVELKA (C)

(37) LADISLAV KREJCI II (C)

(10) LUCAS PAQUETÁ (C)

(39) BRUNO GUIMARÃES (C)

(18) RAYAN CHERKI (C)

(23) THIAGO MENDES (C)

(8) HOUSSEM AOUAR (C)

(29) XHERDAN SHAQIRI (C)

(25) MAXENCE CAQUERET (C)

PREPARTITA

Lione - Sparta Prague è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Arbitro di Lione - Sparta Prague sarà Maurizio Mariani coadiuvato da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Dove vedere Lione-Sparta Prague di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Lione-Sparta Prague si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Lione-Sparta Prague verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

