(26) MIHA ZAJC (C)

(14) DIMITRIOS PELKAS (C)

(23) MUHAMMED GÜMÜSKAYA (C)

(25) ARDA GULER (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (A)

(21) BRIGHT SAMUEL (C)

(5) JOSÉ SOSA (C)

(16) FERDI KADIOGLU (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(80) PIERRE DWOMOH (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(8) ALHASSAN YUSUF (C)

(6) BIRGER VERSTRAETE (C)

PREPARTITA

Royal Antwerp - Fenerbahçe è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Bosuilstadion di Antwerp.

Arbitro di Royal Antwerp - Fenerbahçe sarà Irfan Peljto coadiuvato da Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Al VAR invece ci sarà João Pinheiro.

Dove vedere Royal Antwerp-Fenerbahçe di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Royal Antwerp-Fenerbahçe si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Royal Antwerp-Fenerbahçe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

