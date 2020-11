LIVE ARSENAL - MOLDE 1-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) TOBIAS CHRISTENSEN (C)

(22) OLA BRYNHILDSEN (C)

(30) MATHIS BOLLY (C)

(17) FREDRIK AURSNES (C)

(7) MAGNUS WOLFF EIKREM (C)

(16) ETZAZ HUSSAIN (C)

(11) MARTIN ELLINGSEN (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(18) THOMAS PARTEY (C)

(25) MOHAMED ELNENY (C)

(19) NICOLAS PÉPÉ (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(8) DANI CEBALLOS (C)

(12) WILLIAN (C)

Tiro parato. Ohi Omoijuanfo (Molde) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Magnus Wolff Eikrem.21:51

Fuorigioco. Nicolas Pépé(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Joseph Willock e' colto in fuorigioco.21:43

Gol! Arsenal 0, Molde 1. Martin Ellingsen (Molde) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Magnus Wolff Eikrem.21:23

Tiro parato. Eddie Nketiah (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Pépé con passaggio filtrante.21:16

Commento in diretta

PREPARTITA

Arsenal - Molde è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Molde sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Ibrahim Caglar Uyarcan e Martin Margaritov.

Dove vedere Arsenal-Molde di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Arsenal-Molde si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Arsenal-Molde verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League