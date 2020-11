LIVE HNK RIJEKA - NAPOLI 1-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Per gli Azzurri si tratta di un avversario inedito, mentre, per il Rijeka, l'ultimo precedente contro squadre italiane risale alla vittoria contro il Milan del dicembre 2017.18:30

Non attraversa un grande momento, il Rijeka, tra risultanti scadenti ed emergenza Covid (la squadra è stata decimata dalle assenze negli ultimi giorni). Ci sono tre cambi rispetto alla sconfitta patita per mano dell'Az Alkmaar. In difesa, spazio a Braut al posto di Štefulj. A centrocampo, dentro Čerin e Murić per Andrijašević e Pavičić.18:51