LIVE LUDOGORETS - TOTTENHAM 0-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(48) HARVEY WHITE (C)

(28) TANGUY NDOMBELE (C)

(5) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)

(20) DELE ALLI (C)

(9) GARETH BALE (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(27) LUCAS MOURA (C)

(18) GIOVANI LO CELSO (C)

(8) HARRY WINKS (C)

(82) IVAN YORDANOV (C)

(13) MAVIS TCHIBOTA (C)

(7) ALEX SANTANA (C)

(25) STÉPHANE BADJI (C)

(12) ANICET ANDRIANANTENAINA (C)

(64) DOMINIK YANKOV (C)

(95) CAULY (C)

Fuorigioco. Dominik Yankov(Ludogorets Razgrad) prova il lancio lungo, ma Claudiu Keseru e' colto in fuorigioco.19:39

Fuorigioco. Toby Alderweireld(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.19:37

Fuorigioco. Giovani Lo Celso(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.19:34

Tiro parato. Harry Kane (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giovani Lo Celso.19:40

Tiro parato. Harry Kane (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gareth Bale con suggerimento di testa.19:35

Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Ludogorets Razgrad) prova il lancio lungo, ma Cauly e' colto in fuorigioco.19:15

Anicet Andrianantenaina (Ludogorets Razgrad) e' ammonito per un brutto fallo.19:11

Gol! Ludogorets Razgrad 0, Tottenham Hotspur 1. Harry Kane (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Moura con cross da calcio d'angolo.19:09

Tiro parato. Gareth Bale (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:04

PREPARTITA

Ludogorets - Tottenham è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - Tottenham sarà Fran Jovic coadiuvato da Ivica Modric e Hrvoje Radic.

Dove vedere Ludogorets-Tottenham di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Ludogorets-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Ludogorets-Tottenham verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

