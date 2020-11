LIVE OMONIA NICOSIA - GRANADA CF 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(5) LUIS MILLA (C)

(30) RAÚL TORRENTE (C)

(26) ALBERTO SORO (C)

(8) YAN ETEKI (C)

(4) MAXIME GONALONS (C)

(21) YANGEL HERRERA (C)

(19) ÁNGEL MONTORO (C)

(11) DARWIN MACHÍS (C)

(24) KENEDY (C)

(4) ABDULLAHI SHEHU (C)

(30) NIKOLAS PANAGIOTOU (C)

(35) CHARALAMPOS MAVRIAS (C)

(21) MARINOS TZIONIS (C)

(8) VÍTOR GOMES (C)

(16) JORDI GÓMEZ (C)

(11) ERIC BAUTHÉAC (C)

(13) FOTIOS PAPOULIS (C)

Tiro parato. Darwin Machís (Granada CF) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yangel Herrera con suggerimento di testa.19:40

Secondo cartellino giallo per Michal Duris (Omonia Nicosia) per un brutto fallo.19:36

Michal Duris (Omonia Nicosia) e' ammonito per un brutto fallo.19:26

Tiro parato. Darwin Machís (Granada CF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kenedy.19:24

Tiro parato. Luis Suárez (Granada CF) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kenedy.19:20

Gol! Omonia Nicosia 0, Granada CF 1. Yangel Herrera (Granada CF) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ángel Montoro.18:59

Commento in diretta

PREPARTITA

Omonia Nicosia - Granada CF è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Arbitro di Omonia Nicosia - Granada CF sarà Ivan Bebek coadiuvato da Goran Pataki e Andreas Heidenreich.

Dove vedere Omonia Nicosia-Granada CF di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Omonia Nicosia-Granada CF si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Omonia Nicosia-Granada CF verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

