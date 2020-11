LIVE ROMA - CFR CLUJ 3-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta testuale di Roma-CFR Cluj, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.18:06

Il Cluj risponde scende in campo con il 4-4-2: Balgradean - Susic, Manea, Ciobotariu, Camora - Deac, Hoban, Itu, Djokovic - Rondon, Debeljuh. A disposizione: Sandomierski, Murariu, Rus, Latovlevici, Soares, Aurelio, Paun, Carnat, Pereira, Costache, Omrani. 18:48

La Roma e il Cluj arrivano questo scontro da prime del girone: hanno entrambe 4 punti. Le due squadre hanno seguito lo stesso percorso: vittoria alla prima giornata e pareggio alla seconda. La Roma ha vinto con lo Young Boys e pareggiato con il CSKA Sofia; il Cluj, viceversa, ha vinto con il CSKA e pareggiato con lo Young Boys. Chi vincerà si prenderà la testa solitaria del girone, in caso di pareggio continueranno ad essere prime appaiate.18:46

Dirige il match lo sloveno Matej Jug, coadiuvato dai connazionali Zunic e Vidali. Quarto ufficiale Smajc. Ricordiamo che in Europa League non c'è il VAR nella fase a gironi.18:45

GOL! ROMA-Cluj 1-0! RETE DI MKHITARYAN! LA SBLOCCA SUBITO LA ROMA! Spinazzola semina il panico sul versante sinistro dell'area e mette in mezzo un cross perfetto, l'armeno è tutto solo a staccare e la mette dentro di testa! Guarda la scheda del giocatore Henrikh Mkhitaryan 18:58

Punzione da zona pericolosa per la Roma, decentrata sul limite sinistro. Va Veretout, ma non impatta bene il pallone.19:05

Veretotu va in verticale per Borja Mayoral, la palla ha un rimbalzo piuttosto timido e permette a Hoban di recuperare.19:06

La Roma ha ripreso il controllo del gioco, il Cluj non riesce a costruire.19:09

15'

Cristante ci prova dalla distanza, il tiro sbatte su in difensore in area e Borja Mayoral non è veloce ad avventarsi sul pallone.19:11