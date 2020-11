LIVE SLAVIA PRAGA - NICE 2-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(29) JEFF REINE-ADÉLAÏDE (C)

(19) KEPHREN THURAM (C)

(28) HICHEM BOUDAOUI (C)

(27) ALEXIS TROUILLET (C)

(23) JORDAN LOTOMBA (C)

(8) PIERRE LEES-MELOU (C)

(6) MORGAN SCHNEIDERLIN (C)

(13) HASSANE KAMARA (C)

(27) IBRAHIM BENJANIM TRAORE (C)

(40) TOMÁŠ RIGO (C)

(39) JAKUB KRISTAN (C)

(12) ABDALLAH DIPO SIMA (C)

(32) ONDREJ LINGR (C)

(9) PETER OLADEJI OLAYINKA (C)

(3) TOMÁS HOLES (C)

(23) PETR SEVCIK (C)

Gol! Slavia Praga 2, Nizza 1. Abdallah Dipo Sima (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Petr Sevcik con cross da calcio d'angolo.19:38

Gol! Slavia Praga 1, Nizza 1. Amine Gouiri (Nizza) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rony Lopes con passaggio filtrante.19:28

Morgan Schneiderlin (Nizza) e' ammonito per un brutto fallo.19:19

Abdallah Dipo Sima (Slavia Praga) e' ammonito per un brutto fallo.19:16

Tiro parato. Lukas Masopust (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Abdallah Dipo Sima.19:15

Gol! Slavia Praga 1, Nizza 0. Jan Kuchta (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:11

Tomás Holes (Slavia Praga) e' ammonito per un brutto fallo.19:08

Commento in diretta

PREPARTITA

Slavia Praga - Nice è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio Sinobo Stadium di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Nice sarà Jakob Kehlet coadiuvato da Heine Sorensen e Lars Hummelgaard.

Dove vedere Slavia Praga-Nice di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Slavia Praga-Nice si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Slavia Praga-Nice verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

